Wurden Frauen missbraucht? Behörden ermitteln

Verdacht auf Vergewaltigung

Dabei seien neun zwischen 14 und 17 Jahre alt. In fünf Fällen geht es um den Verdacht einer Vergewaltigung. Zudem seien in weiteren mutmaßlichen Fällen die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Teils gebe es noch keine konkreten Hinweise auf die mutmaßlichen Täter.