Fünf Jahrhunderte Gedächtnis in Holz

Das sogenannte Kleberhaus in Schwarzenberg ist ein seltenes Beispiel eines Bregenzerwälder Bauernhauses, an dem sich Geschichte als Folge architektonischer Schichtungen ablesen lässt. Unter einem Dach begegnen einander ein bäuerliches Wohnhaus des 16. Jahrhunderts, spätere Erweiterungen, die Erinnerung an eine alte Schwarzenberger Familie und moderne, sehr behutsam, aber auch mutig umgesetzte Museumsarchitektur.