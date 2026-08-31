Putsch? Vier Liga-Klubs mit brisantem Schreiben

Ex-Kanzler Christian Kern erhöht den Druck auf ÖEHV-Boss Klaus Hartmann. Doch auch in der Liga hängt der Haussegen schief. Rund 400.000 Euro, die von der ICE-Liga beim Verband abgeliefert werden, sind Klubs ein Dorn im Auge. Zudem hat Mailands ICE-Aufnahme vier Liga-Vertreter verärgert. Ein Schreiben mit Zündstoff kursiert.