Putsch? Vier Liga-Klubs mit brisantem Schreiben

Ex-Kanzler Christian Kern erhöht den Druck auf ÖEHV-Boss Klaus Hartmann. Doch auch in der Liga hängt der Haussegen schief. Rund 400.000 Euro, die von der ICE-Liga beim Verband abgeliefert werden, sind Klubs ein Dorn im Auge. Zudem hat Mailands ICE-Aufnahme vier Liga-Vertreter verärgert. Ein Schreiben mit Zündstoff kursiert.
Mit angehaltenem Atem verfolgt die ICE-Liga die Turbulenzen bei ihrem Partner, dem Österreichischen Eishockey-Verband! Wie die „Krone“ berichtete, könnte Ex-Kanzler Christian Kern den amtierenden ÖEHV-Präsidenten Klaus Hartmann ablösen.
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