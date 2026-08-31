Politischer Herbst: Solidarität und Landesschulden

Sind finanzielle Schäden durch Unwetter tragische Einzelschicksale und damit alleinige Sache der Betroffenen oder steht doch auch die Allgemeinheit in der Pflicht? Über Unterstützungen in der Krise und Investitionen in Hochwasserschutz leistet das Land wohl auch einen Beitrag, selbst wenn die Kassen nicht besonders gut gefüllt sind.