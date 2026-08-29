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Bei den Young Violets

Bregenzer haben den nächsten Dreier im Visier

2. Liga
29.08.2026 10:00
Die Bregenzer wachsen immer mehr zusammen.
Die Bregenzer wachsen immer mehr zusammen.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Beim Sieg zuletzt daheim gegen Sturm II konnten sich die Bregenzer nicht nur Selbstvertrauen holen, sondern kletterten auch erstmals auf einen einstelligen Tabellenplatz. Und mit einem weiteren Erfolg heute (18.30) bei den Young Violets Austria Wien könnten die Festspielstädter beim vorderen Drittel anklopfen.

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Mit dem 3:1-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Sturm Graz II konnten die Bregenzer einiges an Selbstvertrauen sammeln. Mit dem zweiten vollen Erfolg der Saison kletterte die Mannschaft von Coach Martin Brenner auf einen einstelligen Tabellenplatz, klopft nun nach vier Runden erstmals beim vorderen Drittel an. Und mit einem Sieg bei den Young Violets Austria Wien, die mit zwei Siegen und zwei Niederlagen mit einem Auf und Ab in die Meisterschaft gestartet waren, könnten die Festspielstädter jetzt den nächsten großen Schritt machen.

Aber bei den Schwarz-Weißen, die bereits gestern nach dem Vormittagstraining mit dem Bus in Richtung Hauptstadt abgereist waren und im Lengbachhof in Altlengbach übernachteten, ist man gewarnt vor den jungen Veilchen. „Wie auch schon Sturm Graz II sind auch sie eine Wundertüte, man weiß nie genau, welche Mannschaft man bekommt. Wir dürfen ihnen keinen Platz zum Spielen lassen“, weiß SW-Sportkoordinator Patrick Schneider, der sich außerdem schon mit der nächsten Wien-Reise beschäftigen darf – denn bereits am nächsten Wochenende steht die zweite Runde im ÖFB-Cup beim Floridsdorfer AC auf dem Terminplan.

Bregenz-Trainer Martin Brenner will die nächsten drei Punkte holen.
Bregenz-Trainer Martin Brenner will die nächsten drei Punkte holen.(Bild: GEPA)

Spiel durchsetzen
„Wir konzentrieren uns auf uns und auf unsere Prinzipien. Das Ziel ist klar: Wir wollen unser Spiel durchsetzen, über 90 Minuten stabil sein und drei Punkte holen“, sagt Coach Brenner. An seinem großen Kader hat sich nichts verändert, er hat wieder alle Spieler, die er dabeihaben will, dabei. In der Startelf sind keine großen Änderungen zu erwarten.

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