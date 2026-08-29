Bregenzer haben den nächsten Dreier im Visier

Beim Sieg zuletzt daheim gegen Sturm II konnten sich die Bregenzer nicht nur Selbstvertrauen holen, sondern kletterten auch erstmals auf einen einstelligen Tabellenplatz. Und mit einem weiteren Erfolg heute (18.30) bei den Young Violets Austria Wien könnten die Festspielstädter beim vorderen Drittel anklopfen.
Mit dem 3:1-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Sturm Graz II konnten die Bregenzer einiges an Selbstvertrauen sammeln. Mit dem zweiten vollen Erfolg der Saison kletterte die Mannschaft von Coach Martin Brenner auf einen einstelligen Tabellenplatz, klopft nun nach vier Runden erstmals beim vorderen Drittel an. Und mit einem Sieg bei den Young Violets Austria Wien, die mit zwei Siegen und zwei Niederlagen mit einem Auf und Ab in die Meisterschaft gestartet waren, könnten die Festspielstädter jetzt den nächsten großen Schritt machen.
Aber bei den Schwarz-Weißen, die bereits gestern nach dem Vormittagstraining mit dem Bus in Richtung Hauptstadt abgereist waren und im Lengbachhof in Altlengbach übernachteten, ist man gewarnt vor den jungen Veilchen. „Wie auch schon Sturm Graz II sind auch sie eine Wundertüte, man weiß nie genau, welche Mannschaft man bekommt. Wir dürfen ihnen keinen Platz zum Spielen lassen“, weiß SW-Sportkoordinator Patrick Schneider, der sich außerdem schon mit der nächsten Wien-Reise beschäftigen darf – denn bereits am nächsten Wochenende steht die zweite Runde im ÖFB-Cup beim Floridsdorfer AC auf dem Terminplan.
Spiel durchsetzen
„Wir konzentrieren uns auf uns und auf unsere Prinzipien. Das Ziel ist klar: Wir wollen unser Spiel durchsetzen, über 90 Minuten stabil sein und drei Punkte holen“, sagt Coach Brenner. An seinem großen Kader hat sich nichts verändert, er hat wieder alle Spieler, die er dabeihaben will, dabei. In der Startelf sind keine großen Änderungen zu erwarten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.