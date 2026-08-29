Bregenzer haben den nächsten Dreier im Visier

Aber bei den Schwarz-Weißen, die bereits gestern nach dem Vormittagstraining mit dem Bus in Richtung Hauptstadt abgereist waren und im Lengbachhof in Altlengbach übernachteten, ist man gewarnt vor den jungen Veilchen. „Wie auch schon Sturm Graz II sind auch sie eine Wundertüte, man weiß nie genau, welche Mannschaft man bekommt. Wir dürfen ihnen keinen Platz zum Spielen lassen“, weiß SW-Sportkoordinator Patrick Schneider, der sich außerdem schon mit der nächsten Wien-Reise beschäftigen darf – denn bereits am nächsten Wochenende steht die zweite Runde im ÖFB-Cup beim Floridsdorfer AC auf dem Terminplan.