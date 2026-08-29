ÖTV-Ass konzentriert sich nun voll auf die US Open

Ihre Turnierwoche in Philadelphia hat Julia Grabher sehr stark abgeschlossen, musste sich beim WTA-125er erst im Halbfinale geschlagen geben. Jetzt geht es für die Dornbirnerin direkt weiter nach New York, wo sie nächste Woche im Hauptbewerb der US Open aufschlagen wird.
Eigentlich hätte ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 114) das WTA-125-Turnier in Philadelphia in dieser Woche gar nicht gespielt, geplant war die Qualifikation für den Hauptbewerb der US Open, der nächste Woche startet. Aufgrund vieler Absagen in Flushing Meadows rutschte die Dornbirnerin aber dann doch noch direkt in die erste Runde. Und spielte stattdessen eben Ersatzprogramm in Philadelphia.
Das sehr erfolgreich, gestern Nacht wurde Grabher erst im Halbfinale gestoppt, von der drittgesetzten Tschechin Tereza Valentova (WTA-Nr. 57), mit 3:6 und 1:6. Durfte sich aber über 5.800 Dollar Preisgeld und 34 Punkte für die Weltrangliste freuen. Und kann jetzt mit gutem Selbstvertrauen nach New York reisen.
Dort wartet in Runde eins aber eine ganz schwierige Aufgabe auf die Vorarlbergerin – Grabher trifft auf die Rumänin Sorana Cirstea, die routinierte 36-Jährige ist die Nummer 17 der Welt.
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