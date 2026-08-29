ÖTV-Ass konzentriert sich nun voll auf die US Open

Eigentlich hätte ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 114) das WTA-125-Turnier in Philadelphia in dieser Woche gar nicht gespielt, geplant war die Qualifikation für den Hauptbewerb der US Open, der nächste Woche startet. Aufgrund vieler Absagen in Flushing Meadows rutschte die Dornbirnerin aber dann doch noch direkt in die erste Runde. Und spielte stattdessen eben Ersatzprogramm in Philadelphia.