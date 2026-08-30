Bodensee-Weltauswahl

Ein Blick in die zweite österreichische Liga zeigt, dass dort der Österreicher-Anteil erfreulicherweise hoch bis sehr hoch ist. Das ist auch gut so, denn irgendwann müssen die Eigengewächse aus den Jugendmannschaften Spielpraxis unter professionellen Bedingungen sammeln können. Die Kaderlisten eines großen Fachmagazins, das mit „K“ beginnt und auf „icker“ endet, weisen für den FAC aus Floridsdorf eine Österreicher-Quote von 92,3 Prozent aus und mit 88,9 % muss sich auch der Sportklub Union Ertl Glas Amstetten nicht verstecken. Wacker Innsbruck wäre mit knapp unter 50 % schon das Schlusslicht in dieser Reihung, gäbe es da nicht noch die „SC Schwarz Weiß Bregenz Spielbetriebs GmbH“, bei der man sich nach einem Blick auf den Kader verwundert die Augen reibt, denn hier haben tatsächlich nur sechs von insgesamt 30 Kickern einen österreichischen Pass.