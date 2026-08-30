Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ach, übrigens...

Bodensee-Weltauswahl

Vorarlberg
30.08.2026 12:25
Multi-Kulti bei SW Bregenz.
Multi-Kulti bei SW Bregenz.(Bild: GEPA)
Porträt von Harald Petermichl
Von Harald Petermichl

In seiner neuesten Kolumne beschäftigte sich „Krone“-Autor Harald Petermichl mit den Zeiten vor dem Bosman-Urteil und seinen Konsequenzen für den heimischen Fußball. Die treten in dieser Saison auch bei SW Bregenz zu Tage.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da konnten sich Fußballtrainer noch lächerlich machen, weil sie regelwidrig zu viele ausländische Spieler auf den Platz brachten. Christoph Daum etwa, der als Coach des VfB Stuttgart in der Qualifikation zur Champions League 92/93 gegen Leeds United mit Jovica Simanic einen dritten Nicht-Germanen einwechselte, was zum Ausscheiden aus dem Bewerb führte. Oder Winnie Schäfer in Karlsruhe: Obwohl der Stadionsprecher vor einem anstehenden Wechsel noch verzweifelt „Winnie, zähl deine Ausländer!“ rief, kam mit Sergej Kirjakov ein Russe zu viel auf den Platz und die Punkte waren futsch. Seit dem „Bosman-Urteil“ des Europäischen Gerichtshofes von 1995 kann so etwas nicht mehr passieren und Bundesligaclubs können mittlerweile beliebig viele Ausländer aus der ganzen Welt einsetzen.

Winnie Schäfer hatte auch schon zu viele Legionäre auf dem Platz.
Winnie Schäfer hatte auch schon zu viele Legionäre auf dem Platz.(Bild: AFP/RABIH MOGHRABI)

Ein Blick in die zweite österreichische Liga zeigt, dass dort der Österreicher-Anteil erfreulicherweise hoch bis sehr hoch ist. Das ist auch gut so, denn irgendwann müssen die Eigengewächse aus den Jugendmannschaften Spielpraxis unter professionellen Bedingungen sammeln können. Die Kaderlisten eines großen Fachmagazins, das mit „K“ beginnt und auf „icker“ endet, weisen für den FAC aus Floridsdorf eine Österreicher-Quote von 92,3 Prozent aus und mit 88,9 % muss sich auch der Sportklub Union Ertl Glas Amstetten nicht verstecken. Wacker Innsbruck wäre mit knapp unter 50 % schon das Schlusslicht in dieser Reihung, gäbe es da nicht noch die „SC Schwarz Weiß Bregenz Spielbetriebs GmbH“, bei der man sich nach einem Blick auf den Kader verwundert die Augen reibt, denn hier haben tatsächlich nur sechs von insgesamt 30 Kickern einen österreichischen Pass.

Lesen Sie auch:
Gegen die OL Lynonnes (r.) gingen auch die heimischen St. Pöltnerinnen unter.
Ach, übrigens...
Raubkatzen-Kapitalismus
23.08.2026
Ach, übrigens...
Das tapfere Schneiderlein
15.08.2026
Ach, übrigens...
Marokko – Nabel der Fußballwelt
09.08.2026

Diese verlieren sich zwischen zehn Brasilianern, sieben Japanern und weiteren sieben Spielern aus sechs Nationen. Das ist natürlich alles regelkonform, aber ob diese Bodensee-Weltauswahl der Identifikation der Fans mit ihrem Verein dient, sei dahingestellt und der Zuschauerschnitt von 1.014 in der Vorsaison lässt daran zumindest leise Zweifel aufkommen. Damit wir uns richtig verstehen: Es geht nicht gegen ausländische Spieler, denn als 1973 der Ex-1860er Rudi Brunnenmeier in Bregenz begann, beim damaligen FC Vorarlberg sein Karriereende einzuläuten, war das ein Ereignis und ausländischen Spielern wie Jan Ove Pedersen, Axel Lawarée oder Lars Unger hat Bregenz viel zu verdanken. Dennoch stünde dem Club ein wenig mehr Augenmerk auf den heimischen Nachwuchs gut zu Gesicht. Meint zumindest ein unverbesserlicher Fußball-Romantiker.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
30.08.2026 12:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 24°
Symbol heiter
Bludenz
16° / 27°
Symbol heiter
Dornbirn
18° / 26°
Symbol wolkig
Feldkirch
16° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
251.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
154.668 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
118.721 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2227 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1327 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
851 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Mehr Vorarlberg
Ach, übrigens...
Bodensee-Weltauswahl
Krone Plus Logo
Engpass in Vorarlberg
Lehrermangel: Entspannung sieht anders aus
Krone Plus Logo
KI erzürnt Musiker
Bilgeri: „Frechheit, ein Desaster – und kriminell“
Lang-Doppelpack
LASK nach Celtic-Wunder auch gegen Altach furios
Flug-Show
Verkehrs-Chaos wegen Düsenjets in der Schweiz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf