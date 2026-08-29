Junger Falke entflohen: „Tweety“ könnte verhungern

Fotos an Falkner schicken

Wer hat „Tweety“ gesehen? Der nordische Falke ist stehend etwa 40 Zentimeter hoch und hat eine Flügelspannweite von rund 1,30 Metern. Sein Gefider ist braun, im Brustbereich hat er eine weiße Stelle. Auffallend sind die Silberringe an seinen Beinen. Von Drasek bittet Augenzeugen, ein Foto vom Falken zu machen und dieses an seine Handynummer (0043 676 775 6913) zu schicken. Keinesfalls sollte versucht werden, sich dem Tier zu nähern oder es sogar einzufangen.