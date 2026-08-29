Junger Falke entflohen: „Tweety“ könnte verhungern

In Dornbirn (Vorarlberg) ist ein junger Falke namens „Tweety“ entflohen. Falkner Burkhard von Drasek bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat „Tweety“ gesehen? Der Vogel ist zu jung, um allein in der Natur zu überleben.
Der junge Greifvogel ist in Dornbirn Hatlerdorf entkommen und davongeflogen. Sein Falkner Burkhard von Drasek gibt zu bedenken, dass der Vogel noch nicht selbstständig jagen kann und seine Überlebenschancen allein in der Natur daher recht gering sind. Deshalb bittet er die Bevölkerung um Mithilfe.
Von Drasek vermutet, dass sich „Tweety“ zwischen Dornbirner Ried und Lustenau aufhalten könnte, vielleicht ist er aber auch schon einige Kilometer weiter weggeflogen. Ein Umkreis von bis zu 30 Kilometern rund um Dornbirn ist denkbar. Der Hunger könnte das Tier in die Nähe von Häusern und Gärten treiben.
Fotos an Falkner schicken
Wer hat „Tweety“ gesehen? Der nordische Falke ist stehend etwa 40 Zentimeter hoch und hat eine Flügelspannweite von rund 1,30 Metern. Sein Gefider ist braun, im Brustbereich hat er eine weiße Stelle. Auffallend sind die Silberringe an seinen Beinen. Von Drasek bittet Augenzeugen, ein Foto vom Falken zu machen und dieses an seine Handynummer (0043 676 775 6913) zu schicken. Keinesfalls sollte versucht werden, sich dem Tier zu nähern oder es sogar einzufangen.
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