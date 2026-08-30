Bilgeri: „Frechheit, ein Desaster – und kriminell“

Kennen Sie El Estepario Siberiano? Nein? Macht nichts, wir klären Sie auf: El Estepario ist mit 1,5 Milliarden Aufrufen und 5,39 Millionen Abonnenten einer der erfolgreichsten Musik-Creator auf YouTube. Die Qualität seines Contents wissen aber nicht nur seine Fans zu schätzen, sondern offenbar auch die Entwickler von KI-Systemen.