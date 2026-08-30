Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

KI erzürnt Musiker

Bilgeri: „Frechheit, ein Desaster – und kriminell“

Vorarlberg
30.08.2026 07:25
„Rock-Professor“ Reinhold Bilgeri (76) hat eine klare Meinung zur unerlaubten Nutzung seiner ...
„Rock-Professor“ Reinhold Bilgeri (76) hat eine klare Meinung zur unerlaubten Nutzung seiner Werke für KI-Trainingszwecke.(Bild: Daniel Furxer)
Porträt von Harald Küng
Von Harald Küng

„Rage against the Machine“: Der Widerstand von Musikern, deren Werke ungefragt für KI-Trainings herhalten sollen, wächst – auch in Vorarlberg. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kennen Sie El Estepario Siberiano? Nein? Macht nichts, wir klären Sie auf: El Estepario ist mit 1,5 Milliarden Aufrufen und 5,39 Millionen Abonnenten einer der erfolgreichsten Musik-Creator auf YouTube. Die Qualität seines Contents wissen aber nicht nur seine Fans zu schätzen, sondern offenbar auch die Entwickler von KI-Systemen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
30.08.2026 07:25
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 23°
Symbol heiter
Bludenz
16° / 27°
Symbol heiter
Dornbirn
18° / 26°
Symbol heiter
Feldkirch
16° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
247.843 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
151.590 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
108.981 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1278 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1112 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
1037 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
KI erzürnt Musiker
Bilgeri: „Frechheit, ein Desaster – und kriminell“
Lang-Doppelpack
LASK nach Celtic-Wunder auch gegen Altach furios
Flug-Show
Verkehrs-Chaos wegen Düsenjets in der Schweiz
Grabher vorbereitet
ÖTV-Ass konzentriert sich nun voll auf die US Open
Autos sichergestellt
Heftige Frontalkollision mit unklarer Ursache
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf