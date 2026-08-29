Der LASK empfängt den SCR Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Im Spiel eins nach dem historischen Champions-League-Einzug hat Meister LASK den SCR Altach zu Gast. Die Rollen scheinen klar verteilt – die Linzer halten bei neun Punkten aus drei Partien, die Vorarlberger bei drei Zählern aus vier Matches – doch LASK-Trainer Dietmar Kühbauer warnte: „Altach ist punktetechnisch vielleicht ein bisschen hinten nach, doch sie haben es in den ersten Spielen richtig gut gemacht und sich nur nicht belohnt. Das ist eine richtig gute spielerische Mannschaft, die zuletzt oft an der Effizienz gescheitert ist“, erklärte der Burgenländer.