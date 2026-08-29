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Bundesliga im Ticker

Der LASK empfängt den SCR Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Bundesliga
29.08.2026 05:08
LASK-Trainer Didi Kühbauer
LASK-Trainer Didi Kühbauer(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fünfter Spieltag der österreichischen Bundesliga. Der LASK empfängt den SCR Altach, wir berichten ab 19.30 Uhr live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker: 

Im Spiel eins nach dem historischen Champions-League-Einzug hat Meister LASK den SCR Altach zu Gast. Die Rollen scheinen klar verteilt – die Linzer halten bei neun Punkten aus drei Partien, die Vorarlberger bei drei Zählern aus vier Matches – doch LASK-Trainer Dietmar Kühbauer warnte: „Altach ist punktetechnisch vielleicht ein bisschen hinten nach, doch sie haben es in den ersten Spielen richtig gut gemacht und sich nur nicht belohnt. Das ist eine richtig gute spielerische Mannschaft, die zuletzt oft an der Effizienz gescheitert ist“, erklärte der Burgenländer.

Die Freude über die Teilnahme an der Königsklasse sei gewaltig, „aber unser tägliches Brot ist die Bundesliga. Das dürfen wir nicht vergessen“, meinte Kühbauer. Für Altach-Coach Ognjen Zaric handelt es sich beim LASK um „die aktuell beste Mannschaft Österreichs. Es wird eine extrem schwierige Aufgabe, aber wir haben im Cupfinale gezeigt, dass wir gegen sie bestehen können.“ Altach verlor das Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt gegen die Linzer erst nach Verlängerung. Damals im Einsatz war auch Yann Massombo, der nach seiner Pardonierung sein Comeback für Altach geben könnte.

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