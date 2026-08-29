Der LASK empfängt den SCR Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Fünfter Spieltag der österreichischen Bundesliga. Der LASK empfängt den SCR Altach, wir berichten ab 19.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Im Spiel eins nach dem historischen Champions-League-Einzug hat Meister LASK den SCR Altach zu Gast. Die Rollen scheinen klar verteilt – die Linzer halten bei neun Punkten aus drei Partien, die Vorarlberger bei drei Zählern aus vier Matches – doch LASK-Trainer Dietmar Kühbauer warnte: „Altach ist punktetechnisch vielleicht ein bisschen hinten nach, doch sie haben es in den ersten Spielen richtig gut gemacht und sich nur nicht belohnt. Das ist eine richtig gute spielerische Mannschaft, die zuletzt oft an der Effizienz gescheitert ist“, erklärte der Burgenländer.
Die Freude über die Teilnahme an der Königsklasse sei gewaltig, „aber unser tägliches Brot ist die Bundesliga. Das dürfen wir nicht vergessen“, meinte Kühbauer. Für Altach-Coach Ognjen Zaric handelt es sich beim LASK um „die aktuell beste Mannschaft Österreichs. Es wird eine extrem schwierige Aufgabe, aber wir haben im Cupfinale gezeigt, dass wir gegen sie bestehen können.“ Altach verlor das Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt gegen die Linzer erst nach Verlängerung. Damals im Einsatz war auch Yann Massombo, der nach seiner Pardonierung sein Comeback für Altach geben könnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.