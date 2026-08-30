Reichenaus Geheimwaffe: Videoanalysen wie Profis

Im „Spiel der Runde“ des Kärntner Fußball-Unterhauses behielt Reichenau gegen Glanegg im Bezirksderby mit 3:2 die Oberhand. Trainer-Schwiegersohn Arnold Freissegger, der als Polizist in Salzburg arbeitet, erzielte den Siegestreffer. Die Hausherren haben sich mit Miro Markelic, der seit 1990 beim Verein ist, der Nachwuchsentwicklung verschrieben. Glanegg baute mit Trainer Schlosser um, orientiert sich nach oben.
Einmal mehr war es Arnold Freissegger (Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Arnold Freissegger). Der Polizist, der unter der Woche in Salzburg arbeitet, erzielte den Treffer zum 3:2-Sieg gegen Glanegg in der 1. Klasse Mitte. „Er opfert viel für uns“, lobt Trainer Miro Markelic seinen Schwiegersohn.
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