Salzburger Parkplatz bald nur für ausgewählte Pkw

Die Salzburger Altstadt-Sperre ist ab Dienstag Geschichte. Zeit, die vergangenen zwei Monate Revue passieren zu lassen. Die „Krone“ sprach mit Salzburgs Stadtchef Bernhard Auinger über Nutzen und Schwäche der Maßnahme – und was sich im kommenden Jahr ändern muss ...
Der heurige Sommer war so heiß wie nie zuvor. Und so selten wie heuer hat es auch noch nie geregnet. Neben den Rekord-Temperaturen wurde aber ein anderes Thema hitzig diskutiert: die erstmals eingeführte Altstadtsperre.
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