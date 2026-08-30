Auto stand in Lustenau plötzlich in Vollbrand

Brenzliger Einsatz für die Florianijünger am Samstagmorgen: Gegen 9.20 wurden die Feuerwehren darüber informiert, dass in Lustenau ein Auto Feuer gefangen hat. Als die Einsatzleute vor Ort eintrafen, stand der Motorraum des Wagens bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen in den Himmel.