Auto stand in Lustenau plötzlich in Vollbrand

In der Vorarlberger Gemeinde Lustenau fing ein Auto am Samstag Feuer. Die Feuerwehren mussten anrücken, um die Flammen zu ersticken. Das Auto war aber nicht mehr zu retten.
Brenzliger Einsatz für die Florianijünger am Samstagmorgen: Gegen 9.20 wurden die Feuerwehren darüber informiert, dass in Lustenau ein Auto Feuer gefangen hat. Als die Einsatzleute vor Ort eintrafen, stand der Motorraum des Wagens bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen in den Himmel.
Die Feuerwehrleute löschten den Brand mit Atemschutz und kontrollierten anschließend mit einer Wärmebildkamera den Motorraum. Über die Ursache für den Brand ist bislang nichts bekannt. Feststeht allerdings, das das Auto schwer beschädigt wurde.
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