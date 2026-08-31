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Dreister Betrug

So zocken Taxifahrer am Hauptbahnhof Touristen ab

Wien
31.08.2026 05:00
Wer am Wiener Hauptbahnhof in ein Taxi steigt, sollte auf eine Fahrt zum Taxameterpreis bestehen
Wer am Wiener Hauptbahnhof in ein Taxi steigt, sollte auf eine Fahrt zum Taxameterpreis bestehen(Bild: Krone KREATIV/Christoph Engelmaier)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Betrug mit frei erfundenen Fantasiepreisen beim Taxistand am Wiener Hauptbahnhof als Ärgernis. Die Wirtschaftskammer Wien schickte jetzt Ordner hin. Die „Krone“ gibt sieben Tipps für sichere Taxifahrten.

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Der „Krone“-Artikel zur neuesten Taxi-Abzocke am Wiener Hauptbahnhof hat für viel Aufregung gesorgt. Für eine kurze Fahrt in den 17. Bezirk musste ein Uni-Professor stolze 79 Euro statt der üblichen rund 29 Euro zahlen. Auch verweigerte Fahrten und mehr als fragwürdige Zuteilungspraktiken sorgen rund um Wiens wichtigsten und größten Bahnhof für Ärger.

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