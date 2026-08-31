So zocken Taxifahrer am Hauptbahnhof Touristen ab

Betrug mit frei erfundenen Fantasiepreisen beim Taxistand am Wiener Hauptbahnhof als Ärgernis. Die Wirtschaftskammer Wien schickte jetzt Ordner hin. Die „Krone“ gibt sieben Tipps für sichere Taxifahrten.
Der „Krone“-Artikel zur neuesten Taxi-Abzocke am Wiener Hauptbahnhof hat für viel Aufregung gesorgt. Für eine kurze Fahrt in den 17. Bezirk musste ein Uni-Professor stolze 79 Euro statt der üblichen rund 29 Euro zahlen. Auch verweigerte Fahrten und mehr als fragwürdige Zuteilungspraktiken sorgen rund um Wiens wichtigsten und größten Bahnhof für Ärger.
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