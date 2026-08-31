So zocken Taxifahrer am Hauptbahnhof Touristen ab

Der „Krone“-Artikel zur neuesten Taxi-Abzocke am Wiener Hauptbahnhof hat für viel Aufregung gesorgt. Für eine kurze Fahrt in den 17. Bezirk musste ein Uni-Professor stolze 79 Euro statt der üblichen rund 29 Euro zahlen. Auch verweigerte Fahrten und mehr als fragwürdige Zuteilungspraktiken sorgen rund um Wiens wichtigsten und größten Bahnhof für Ärger.