„Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle“

„Wir hatten das Spiel komplett unter Kontrolle, und dann passiert uns das“, ärgerte sich Bregenz-Coach Martin Brenner, nachdem er und seine Mannschaft mit einem 0:2 im Gepäck aus Wien abreisen mussten. Denn nachdem Schwarz-Weiß gut in die Partie gestartet war, sah Goalie Joao Paulo nach einem unnötigen Ausflug und anschließendem Foul die Rote Karte. „Er hat nicht richtig kalkuliert. Aber auch danach waren wir wieder gut im Spiel. Wären wir mit dem 0:0 in die Pause gegangen, hätten wir Sachen korrigieren können“, meinte Brenner.