Austria Lustenau gegen WSG Tirol ab 19.30 Uhr LIVE

WSG „braucht noch Zeit“

Das vorrangige Ziel sei es nun, die guten Abschnitte gegen Sturm (1:1), Altach (1:3) und Salzburg (0:3) länger zu gestalten. „Wir sind auf einem guten Weg, aber es braucht noch Zeit, damit sich die neue Mannschaft findet, Abläufe wieder harmonisch sind und das Ganze rund ist“, sagte Semlic. Dabei gelang die Kür offenbar sogar besser als die Pflicht. „Die größte Kunst im Fußball ist es, einen Gegner auszuspielen. Das haben wir gegen alle geschafft. Was bei uns schon noch ein Thema ist: Die Defensive so zu stabilisieren, dass du aus diesen Räumen nicht zu viele Torchancen hergibst.“