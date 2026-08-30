Das einfache Leben

Über die Grenze in Richtung Höchst. Zum „Glashaus“ am Rohrspitz. Die Buben haben es so geliebt, als sie dort noch auf ihren SUPs Robinson Crusoe sein konnten. Jetzt reden sie übers Kiffen, und dass man in der Schule wirklich nichts fürs Leben lernt. Alle satt geworden. Noch eine Zigarette in der letzten Glut der untergehenden Sonne. Im nächsten Jahr wird der Horizont eine Sanddüne sein, das ist sicher.