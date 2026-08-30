Kurioses Angebot für Fußball-Boss nach Schiffbruch

Die Motor-Jacht von WAC-Boss Dietmar Riegler sank binnen weniger Minuten vor der Küste Triests – jetzt spricht der Unternehmer selbst darüber. Bevor die „Diwa II“ am Dienstag geborgen werden soll, ist schon Ersatz in Sicht! Und: Ein Salzburger Ehepaar ereilte in Grado ein ähnliches Schicksal.
Mit dem Schrecken ist der Mäzen von Fußball-Bundesligist WAC, Dietmar Riegler, am Samstag davongekommen. Wie berichtet, ging sein 14 Meter langes Motorboot zwei Kilometer vor Triest unter – mit Frau Waltraud und acht weiteren Kärntner Freunden an Bord. Die „Krone“ erreichte den Pellets-Unternehmer an der italienischen Adria.
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