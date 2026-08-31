Flugshow-Adler von Besucher „massiv überfüttert“

Der Greifvogel-Erlebnis-Verein in Steyrling (OÖ) ist stinksauer: Die Hinweise, dass die Tiere nicht gefüttert werden dürfen, wurden – wieder einmal – einfach ignoriert. Adler „Shuruga“ war dermaßen vollgefressen, dass er kaum mehr fliegen konnte. Die vorletzte Show der Saison musste daraufhin abgebrochen werden.