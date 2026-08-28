Mader nach Pleite: „Das wird gnadenlos ausgenützt“

Markus Mader (Lustenau-Trainer): „Die Erwartungshaltung war sehr, sehr hoch durch die Partien zuvor, weil wir dort sehr gut performt haben. In der Bundesliga werden dir dann schon die Grenzen aufgezeigt, wenn es nicht so läuft. Wenn wir uns zu leichte Ballverluste gönnen, wird das gnadenlos ausgenützt. Darum auch diese verdiente Niederlage. In den ersten 25 Minuten haben wir alles im Griff gehabt. Wir waren aktiv, hatten unsere Umschaltmomente. Wir haben dann aber unseren Spielplan verlassen, haben Tiki-Taka gespielt. Das geht nicht, dann hast du den Ballverlust. Aus so einem bekommen wir das erste Tor, das zweite nach einem Eckball von uns, bei dem die Restverteidigung nicht gepasst hat – und dann noch zwei Standards, dann ist die Sache gegessen.“