Extremsommer: Was vom Garten noch zu retten ist

Der Rasen ist völlig hinüber und nur noch braune Steppe, die Thujen sind einfach tot, die Blüten der Hortensien braun – was tun? Ausreißen? Zuschütten? Beton drüber? „Nein, auf keinen Fall“, rät dazu die bekannte steirische Gartenexpertin und Naturfachfrau Angelika Ertl.