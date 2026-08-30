Goalie-Talent wurde Gütlbauer in die Wiege gelegt

WAC-Keeper Lukas Gütlbauer hatte beim 0:0 in Graz viele Glücksbringer dabei. Vertragsgespräche mit Wolfsberg. Gegen den LASK freut sich der 25-Jährige sich auf die „Feindschaft“.
Der Held des Punktes hieß in Graz-Liebenau Lukas Gütlbauer. Wolfsbergs neuer „Einser“ (seit dem Abgang von Goalie Nik Polster zu Nijmegen) hielt beim GAK mit starken Paraden das 0:0 in Unterzahl fest. Ab Minute 15 – mit der Roten Karte von Nico Wimmer wegen Handspiels – stand der 25-jährige Keeper unter Dauerbeschuss der „Roten“. Am Ende feierte „Güti“ in seinem zweiten Liga-Match heuer das erste „zu Null“, in seiner Bundesliga-Karriere (16 Partien) war es die fünfte „weiße Weste“.
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