Goalie-Talent wurde Gütlbauer in die Wiege gelegt

Der Held des Punktes hieß in Graz-Liebenau Lukas Gütlbauer. Wolfsbergs neuer „Einser“ (seit dem Abgang von Goalie Nik Polster zu Nijmegen) hielt beim GAK mit starken Paraden das 0:0 in Unterzahl fest. Ab Minute 15 – mit der Roten Karte von Nico Wimmer wegen Handspiels – stand der 25-jährige Keeper unter Dauerbeschuss der „Roten“. Am Ende feierte „Güti“ in seinem zweiten Liga-Match heuer das erste „zu Null“, in seiner Bundesliga-Karriere (16 Partien) war es die fünfte „weiße Weste“.