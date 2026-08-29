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Rettung rückte an

Angeklagter drohte bei Prozess mit Suizid

Vorarlberg
29.08.2026 06:00
Der Angeklagte sorgte am Freitag in Feldkirch für Turbulenzen.
Der Angeklagte sorgte am Freitag in Feldkirch für Turbulenzen.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Für einen Einsatz der Rettungskräfte sorgte am Freitag ein 70-Jähriger am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg. Er drohte plötzlich, sich das Leben zu nehmen. In der Vergangenheit war er weniger zimperlich, er hatte zwei Polizisten mit einem Jagdmesser bedroht.

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„Jetzt bring‘ ich mich um.“ Dieser Satz fällt, als der Prozess längst vertagt ist. Die Richterin reagiert sofort, holt zwei noch anwesende Polizisten zurück. Ein Streifenwagen wird alarmiert, der 70-jährige Angeklagte abgeführt. Ein Arzt soll nun entscheiden, ob der Pensionist ins Landeskrankenhaus Rankweil gebracht werden muss.

Die Verhandlung davor hatte es in sich: Der unbescholtene Vorarlberger, der im Dornbirner Kolpinghaus lebt, musste sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und gefährlicher Drohung verantworten. Im Juni soll er einen 43-jährigen Mitbewohner mit den Worten „Ich stech‘ dich ab, du dummer Hund“ bedroht haben.

Ging mit Jagdmesser auf Polizisten zu
Als die Polizei zur Sachverhaltsklärung anrückte, eskalierte die Situation. Der 70-Jährige kam mit einem Jagdmesser auf die Beamten zu. „Ich schieße, wenn du das Messer nicht fallen lässt“, warnte einer der Polizisten. Doch der Mann reagierte weder auf Zurufe noch auf Pfefferspray. „So etwas habe ich in dieser Form noch nie erlebt“, erzählte der Beamte. Quasi im letzten Moment legte der Pensionist das Messer dann doch nieder.

War Angeklagter zurechnungsfähig?
Der Angeklagte erklärt, unter Medikamenteneinfluss gestanden und hinter den Polizisten seinen Mitbewohner gesehen zu haben. Er habe Angst gehabt und sich verteidigen wollen. Vor Gericht entschuldigte er sich dann. Die Richterin findet die Geschichte „etwas komisch“ und vertagt. Ein Gutachter soll nun klären, ob der 70-Jährige zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig war.

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