Angeklagter drohte bei Prozess mit Suizid

Ging mit Jagdmesser auf Polizisten zu

Als die Polizei zur Sachverhaltsklärung anrückte, eskalierte die Situation. Der 70-Jährige kam mit einem Jagdmesser auf die Beamten zu. „Ich schieße, wenn du das Messer nicht fallen lässt“, warnte einer der Polizisten. Doch der Mann reagierte weder auf Zurufe noch auf Pfefferspray. „So etwas habe ich in dieser Form noch nie erlebt“, erzählte der Beamte. Quasi im letzten Moment legte der Pensionist das Messer dann doch nieder.