Angeklagter drohte bei Prozess mit Suizid

Für einen Einsatz der Rettungskräfte sorgte am Freitag ein 70-Jähriger am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg. Er drohte plötzlich, sich das Leben zu nehmen. In der Vergangenheit war er weniger zimperlich, er hatte zwei Polizisten mit einem Jagdmesser bedroht.
„Jetzt bring‘ ich mich um.“ Dieser Satz fällt, als der Prozess längst vertagt ist. Die Richterin reagiert sofort, holt zwei noch anwesende Polizisten zurück. Ein Streifenwagen wird alarmiert, der 70-jährige Angeklagte abgeführt. Ein Arzt soll nun entscheiden, ob der Pensionist ins Landeskrankenhaus Rankweil gebracht werden muss.
Die Verhandlung davor hatte es in sich: Der unbescholtene Vorarlberger, der im Dornbirner Kolpinghaus lebt, musste sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und gefährlicher Drohung verantworten. Im Juni soll er einen 43-jährigen Mitbewohner mit den Worten „Ich stech‘ dich ab, du dummer Hund“ bedroht haben.
Ging mit Jagdmesser auf Polizisten zu
Als die Polizei zur Sachverhaltsklärung anrückte, eskalierte die Situation. Der 70-Jährige kam mit einem Jagdmesser auf die Beamten zu. „Ich schieße, wenn du das Messer nicht fallen lässt“, warnte einer der Polizisten. Doch der Mann reagierte weder auf Zurufe noch auf Pfefferspray. „So etwas habe ich in dieser Form noch nie erlebt“, erzählte der Beamte. Quasi im letzten Moment legte der Pensionist das Messer dann doch nieder.
War Angeklagter zurechnungsfähig?
Der Angeklagte erklärt, unter Medikamenteneinfluss gestanden und hinter den Polizisten seinen Mitbewohner gesehen zu haben. Er habe Angst gehabt und sich verteidigen wollen. Vor Gericht entschuldigte er sich dann. Die Richterin findet die Geschichte „etwas komisch“ und vertagt. Ein Gutachter soll nun klären, ob der 70-Jährige zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.