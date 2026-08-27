ÖBV-Team verliert EM-Vorquali-Auftakt auf Zypern

Österreichs Basketballer haben am Donnerstag zum Auftakt der EM-Vorqualifikation auswärts gegen Zypern in Limassol mit 72:77 (41:36) verloren.
Topscorer der ohne NBA-Star Jakob Pöltl, Luka Brajkovic und Sylven Landesberg angetretenen Truppe von Coach Aramis Naglic war Guylain Mbemba mit neuem persönlichen Nationalteambestwert von 19 Punkten. Nächster Gegner der in der Dreiergruppe bereits unter Druck stehenden ÖBV-Truppe ist am Sonntag in Wien Nordmazedonien.
Die Retourpartie gegen Zypern findet Ende November statt, das zweite Match gegen Nordmazedonien im Februar 2027. Der Sieger der Gruppe steigt in die eigentliche EM-Qualifikationsphase auf. Die anderen beiden Teams dürfen noch in einer weiteren Vorqualifikation antreten.
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