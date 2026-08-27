Austria verlängerte mit Finanzvorstand Zagiczek

Der vom Verein die Rückendeckung hat, die Investoren der Viola Investment-GmbH, in der die WTF rund 40 Prozent hält, haben allerdings gegen Zagiczek gestimmt. Was keine Überraschung war, die Investoren können laut Syndikatsvertrag bei einer Neubestellung ein Veto einlegen, denn fachliche Mängel kann man Zagiczek nicht vorwerfen. Deshalb hat man ein Gutachten erstellen lassen, das eine Neubestellung bestätigen soll. Austria sieht die Sache anders, die Entscheidung um Zagiczek als Verlängerung. Weshalb die Investoren, wie es im Vorfeld hieß, klagen wollen. Oder findet man gar eine Einigung?