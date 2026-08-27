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Champions League: Wird LASK gegen Real punkten?

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27.08.2026 21:38
Dank des 5:4 gegen Celtic Glasgow qualifizierte sich der LASK für die UEFA Champions League
Dank des 5:4 gegen Celtic Glasgow qualifizierte sich der LASK für die UEFA Champions League(Bild: GEPA)
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Die Auslosung für die UEFA Champions League ist erfolgt, der LASK kennt damit seinen nächsten Gegner auf Europas größter Fußballbühne. Die Linzer stehen vor einer schweren, aber reizvollen Aufgabe und wollen für eine Überraschung sorgen. Doch wie schätzen Sie die Chancen der Linzer gegen Real Madrid ein?

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Die Königsklasse bietet die Chance, sich mit den besten Teams Europas zu messen und wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau zu sammeln. Nun stellt sich die spannende Frage, ob der LASK gegen den namhaften Kontrahenten bestehen kann. Entscheidend werden neben der aktuellen Form auch die taktische Ausrichtung, die personelle Situation und die Unterstützung der Fans sein. Fest steht: In Duellen auf dieser Bühne gelten oft eigene Gesetze, und Außenseiter haben immer wieder für Sensationen gesorgt.

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Wie schätzen Sie die Chancen des LASK gegen Real Madrid in der Champions League ein? Welche Stärken müssen die Linzer ausspielen, um gegen diesen Gegner erfolgreich zu sein? Wie weit kann der LASK Ihrer Einschätzung nach in der Champions League kommen?

Teilen Sie Ihre Einschätzung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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