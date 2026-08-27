Champions League: Wird LASK gegen Real punkten?

Die Königsklasse bietet die Chance, sich mit den besten Teams Europas zu messen und wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau zu sammeln. Nun stellt sich die spannende Frage, ob der LASK gegen den namhaften Kontrahenten bestehen kann. Entscheidend werden neben der aktuellen Form auch die taktische Ausrichtung, die personelle Situation und die Unterstützung der Fans sein. Fest steht: In Duellen auf dieser Bühne gelten oft eigene Gesetze, und Außenseiter haben immer wieder für Sensationen gesorgt.