Red Bull Salzburg gegen Mjällby AIF ab 19 Uhr LIVE

Salzburg fix in einer Ligaphase

So wie im Vorjahr wollen sich die Salzburger wieder in der Europa League beweisen, bei einem Aus ginge es in der Conference-League-Ligaphase weiter. Die Startgelder in EL (4,31 Mio. Euro) und CoL (3,17) befinden sich in ähnlicher Höhe. Es sei immer toll, europäisch zu spielen, sagte Röhl. „Es sind ganz attraktive Mannschaften im Pott. Aber wir müssen erst einmal weiterkommen.“ Nicht mit dabei sind weiterhin die am Oberschenkel verletzten Soumaila Diabate, Gaoussou Diakite und Frans Krätzig sowie Johannes Moser (Adduktoren). Enrique Aguilar ist nach seinem Unterarmbruch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.