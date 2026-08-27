Kühbauer schwärmt: „Das ist eigentlich mein Klub“

„Es ist nicht unmöglich“

„Liverpool ist eigentlich mein Klub, den ich immer schon geschätzt habe. Dass wir zuhause spielen können, wird sicher ein Highlight werden“, betonte der LASK-Coach. Der zweite Topf war für die Kühbauer-Truppe ein portugiesischer, es warten Meister Porto (heim) und Vizemeister Sporting (auswärts). „Da brauchen wir Topleistungen. Aber es ist nicht unmöglich, dass wir da vielleicht was holen.“