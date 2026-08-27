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Nach CL-Auslosung

Kühbauer schwärmt: „Das ist eigentlich mein Klub“

Champions League
27.08.2026 20:21
Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das ist eigentlich mein Klub“, reagierte LASK-Trainer Didi Kühbauer nach der Auslosung der Champions League voller Begeisterung. Aber nicht nur auf Liverpool und Real Madrid freut sich der Meister-Coach der Linzer ... 

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„Real Madrid ist eine unglaubliche Geschichte für uns alle. Das wird ein hartes Spiel werden“, sagte Kühbauer dem ORF. Außerdem kommt es zu Hause zu einem Wiedersehen mit Liverpool. Vor drei Jahren hatte es in der Europa-League-Gruppenphase zwei Niederlagen (1:3, 0:4) gegen die „Reds“ gegeben.

(Bild: AFP/VALERY HACHE)

„Es ist nicht unmöglich“
„Liverpool ist eigentlich mein Klub, den ich immer schon geschätzt habe. Dass wir zuhause spielen können, wird sicher ein Highlight werden“, betonte der LASK-Coach. Der zweite Topf war für die Kühbauer-Truppe ein portugiesischer, es warten Meister Porto (heim) und Vizemeister Sporting (auswärts). „Da brauchen wir Topleistungen. Aber es ist nicht unmöglich, dass wir da vielleicht was holen.“

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„Ein unglaublich gutes Los“
Zusätzlich gibt es ein Highlight-Heimspiel gegen Fenerbahce, die Türken haben Vizemeister Sturm in der 3. CL-Qualifikationsrunde mit einem Gesamtscore von 3:0 eliminiert. Etwas höhere Chancen auf Punktgewinne gibt es auswärts in Norwegen bei Bodö/Glimt und in Griechenland bei AEK Athen sowie beim Heimspiel gegen den slowakischen Serienmeister Slovan Bratislava. Kühbauer: „Bodö hat letztes Jahr fantastisch gespielt. Fenerbahce ist auch ein unglaublich gutes Los für die Zuschauer. Deshalb freuen wir uns auf die Aufgabe.“

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