Bergsteiger stürzte zehn Meter in Gletscherspalte

Mit Flaschenzug befreit

Der Alpinist hatte jedoch Glück im Unglück. Er landete auf einer Schneebrücke und blieb bei dem Sturz unverletzt. Sein Kollege setzte sofort einen Notruf ab. Die Bergrettung Sölden, ein Notarzthubschrauber und ein Polizeihubschrauber begaben sich zur Unfallstelle.