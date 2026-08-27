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Glück im Unglück

Bergsteiger stürzte zehn Meter in Gletscherspalte

Tirol
27.08.2026 21:00
Tückische Gletscherspalten wurden heuer in Tirol bereits zahlreichen Bergsteigern zum Verhängnis ...
Tückische Gletscherspalten wurden heuer in Tirol bereits zahlreichen Bergsteigern zum Verhängnis (Symbolbild).(Bild: Hannes Wallner (Symbolbild))
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Ein Alpinunfall rief Donnerstagnachmittag im Tiroler Ötztal Bergretter, Alpinpolizisten und Flugretter auf den Plan. Auf dem Niederjochferner bei Sölden war ein Pole (53) rund zehn Meter in eine Gletscherspalte abgestürzt.

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Der 53-jährige Bergsteiger war mit einem Landsmann unterwegs und wollte den Niederjochferner überqueren. Dabei passierte es: Der Mann ging voraus und stürzte vor den Augen seines Begleiters rund zehn Meter in eine Gletscherspalte ab.

Mit Flaschenzug befreit
Der Alpinist hatte jedoch Glück im Unglück. Er landete auf einer Schneebrücke und blieb bei dem Sturz unverletzt. Sein Kollege setzte sofort einen Notruf ab. Die Bergrettung Sölden, ein Notarzthubschrauber und ein Polizeihubschrauber begaben sich zur Unfallstelle.

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In der Folge konnten die Helfer den 53-Jährigen mit einem Mannschaftsflaschenzug aus der Spalte befreien. Die Bergsteiger wurden anschließend bei der Martin-Busch-Hütte abgesetzt. 

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