Sturm Graz leiht deutschen U21-Teamspieler aus

„Sehr reizvoller Plan“

„Die Verantwortlichen des SK Sturm haben mir in den Gesprächen einen spannenden Plan vorgelegt, der für mich sehr reizvoll war“, freut sich der Neuzugang bereits auf das nächste Kapitel seiner noch jungen Karriere. „Nach dem heutigen Kennenlernen mit der Mannschaft habe ich gleich ein richtig gutes Gefühl, ich brenne darauf, so schnell wie möglich mit den Jungs am Platz alles zu geben und Siege einzufahren“.