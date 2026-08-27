Sturm Graz leiht deutschen U21-Teamspieler aus

Sturm Graz hat seinen Mitchell-Ersatz gefunden. Der deutsche U21-Teamspieler Joshua Quarshie schließt sich den Steirern für ein Jahr auf Leihbasis an.
Der 22-jährige Innenverteidiger kommt vom englischen Zweitligisten FC Southampton und soll als Ersatz für Jeyland Mitchell agieren, der den Klub in Richtung Straßburg verließ. In der vergangenen Saison absolvierte Quarshie, der unter anderem in der Jugend von Schalke und Düsseldorf ausgebildet wurde, insgesamt 18 Spiele für Southampton.
„Ähnliches Profil wie Mitchell“
„Nach dem Abgang von Jeyland Mitchell wollten wir unserer Defensive wieder ein ähnliches Profil hinzufügen, das ist uns mit der Verpflichtung von Joshua Quarshie gelungen“, erklärt Sturm-Geschäftsführer Michael Parensen den Transfer. „Joshua wurde in Deutschland hervorragend ausgebildet, verfügt über enormen Speed, bringt eine sehr gute physische Komponente mit in sein Spiel und ist beidbeinig stark am Ball.“
„Sehr reizvoller Plan“
„Die Verantwortlichen des SK Sturm haben mir in den Gesprächen einen spannenden Plan vorgelegt, der für mich sehr reizvoll war“, freut sich der Neuzugang bereits auf das nächste Kapitel seiner noch jungen Karriere. „Nach dem heutigen Kennenlernen mit der Mannschaft habe ich gleich ein richtig gutes Gefühl, ich brenne darauf, so schnell wie möglich mit den Jungs am Platz alles zu geben und Siege einzufahren“.
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