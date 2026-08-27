Fitz beim WAC: „Will nicht nochmal sowas erleben!“

WAC schnappt sich Dominik Fitz doch noch – per Leihe mit Kaufoption. Der Wiener spricht mit der „Krone“ über die Gründe für den Wechsel, sein klares Ziel und wieso es in Amerika überhaupt nicht geklappt hat. Coach Silberberger hat nun ein Überangebot im Sturm – so geht er damit um, das sagt er über den Kader. Und: Das sind die heißesten Kandidaten auf einen Abgang. Zudem wurde Präsident Riegler angezeigt.
Vor zwei Monaten war Dominik Fitz ein großes Thema im Lavanttal. Dann zerschlug sich’s, fand man keine Lösung. Jetzt folgte die plötzliche Wende: Der 27-jährige Stürmer verließ seinen MLS-Klub Minnesota und dockte gestern in Wolfsberg an – per Leihe bis Saisonende mit Kaufoption.
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