Fitz beim WAC: „Will nicht nochmal sowas erleben!“

WAC schnappt sich Dominik Fitz doch noch – per Leihe mit Kaufoption. Der Wiener spricht mit der „Krone“ über die Gründe für den Wechsel, sein klares Ziel und wieso es in Amerika überhaupt nicht geklappt hat. Coach Silberberger hat nun ein Überangebot im Sturm – so geht er damit um, das sagt er über den Kader. Und: Das sind die heißesten Kandidaten auf einen Abgang. Zudem wurde Präsident Riegler angezeigt.