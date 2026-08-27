Jennis Mörder führte 8 Jahre ganz normales Leben

Wie es im Dezember der Fall war. Wo sich die Beweislage dann doch letztlich verdichtete, er bei der Polizei zumindest ein Tatsachengeständnis ablegte. Acht Jahre nach dem Mord. Im Wiener Landesgericht meinte er nun, dass besonders das erste Jahr unerträglich gewesen sei, er mit der Schuld fast nicht hätte leben können – der Mutter, die immer wieder nach ihrer Tochter fragte, log er aber ins Gesicht. „Das erste Jahr war wirklich schwierig. Da ging es mir ganz schlecht. Da wusste ich, ich muss was ändern, also hab‘ ich es verdrängt.“ Warum Clemens T. auch seinen Namen änderte, wurde im Geschworenenprozess nicht thematisiert ...