Kunstraub in Wiener Museum: Diebe auf der Flucht

Wie die Landespolizeidirektion bestätigte, sollen die beiden Männer als Besucher dort hereingekommen sein. „Sie schlugen dann eine Glasvitrine ein“, teilte Sprecherin Anna Gutt mit. Der genaue Tatort wurde nicht bekannt gegeben. Die Fahndung nach den flüchtigen Verdächtigen war am Abend noch im Gang.