Kunstraub in Wiener Museum: Diebe auf der Flucht

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag ein Ausstellungsstück aus einem Museum in der Wiener Innenstadt gestohlen. Die Verdächtigen hätten das Museum „wie normale Besucher“ betreten und dann eine Vitrine eingeschlagen. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
Wie die Landespolizeidirektion bestätigte, sollen die beiden Männer als Besucher dort hereingekommen sein. „Sie schlugen dann eine Glasvitrine ein“, teilte Sprecherin Anna Gutt mit. Der genaue Tatort wurde nicht bekannt gegeben. Die Fahndung nach den flüchtigen Verdächtigen war am Abend noch im Gang.
„Wie normale Besucher“
Die beiden Männer dürften das Museum gegen 14 Uhr betreten haben. „Sie verhielten sich wie normale Besucher“, sagte Gutt. In der Folge kam es zu der Tat. Laut Gutt beobachteten auch Zeugen die Täter dabei.
Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls laufen
Wie die Polizei am Donnerstagabend berichtete, ermittle das Landeskriminalamt derzeit wegen räuberischen Diebstahls. Die Spurensicherung sowie die Auswertung der Videoaufnahmen läuft derzeit noch. Die weiteren Hintergründe blieben vorerst unklar.
Polizei bittet um Hinweise
In der gesamten Innenstadt waren bis in den Abend hinein zahlreiche Einsatzkräfte aufgrund der Fahndung nach den Verdächtigen unterwegs. Auch die Kulturgutfahndung des Bundeskriminalamts wurde bereits eingeschaltet. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-38200 erbeten.
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