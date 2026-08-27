Starker Gall verbessert sich auf Gesamtrang fünf

„Heute war wahrscheinlich der schwerste Tag bisher. Es war mit der Hitze und vom Rennverlauf her sehr fordernd“, meinte Gall. „Es haben sich viele Teams heute eine große Chance für einen Etappensieg ausgerechnet, im Endeffekt war es dann doch wieder der Pogacar.“ Sein Team habe sich sehr gut um ihn gekümmert. „Ich habe mich nicht ganz so gut gefühlt heute, aber bin dann doch zufrieden und habe wieder meine Beine gefunden.“

