Wenn die CIA in Moskau weilt, droht Tod und Leid

Misere macht Putin noch gefährlicher

Warum sollte Trump also genau jetzt einen seiner wichtigsten Regierungsmitarbeiter nach Moskau schicken? Weil Putins Ukraine-Krise ihn noch gefährlicher macht, lautet eine Lesart. Der CIA-Chef habe Russland vor allem mit Blick auf die östlichen NATO-Partner im Baltikum vor einer Eskalation gewarnt, berichtete „Politico“. Man fürchte, Moskau wolle den Zusammenhalt der Allianz „in den nächsten Jahren“ mit einer begrenzten Attacke auf ein Mitgliedsland testen, heißt es US-Geheimdienstkreisen. Die Szenarien reichen von einem Cyberangriff bis zur „Landinvasion in kleinem Maße“. Ein baltischer Staat sei „wahrscheinlich“ das Ziel.