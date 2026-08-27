Österreicher krachen mit voller Wucht gegen Küste

Inselbewohner halfen sofort

Wie index.hr berichtet, ging die Meldung über den Unfall um 20.55 Uhr beim kroatischen Seenotrettungszentrum MRCC Rijeka ein. Kurz darauf bestätigte die Besatzung des Passagierkatamarans „Mali Princ“ den Unfall. Einheimische hatten zu diesem Zeitpunkt bereits geholfen, die beiden Verletzten aus dem Boot zu holen und sie sicher zum Anleger zu bringen.