Wojta: „Würde wieder im ORF kochen, aber nur …“

„Ich habe es keinen Tag bereut. Aber natürlich war das Ende im Minoritenstüberl traurig, weil es nicht nur ein Betrieb war“, spricht er die 49 Jahre in dem Lokal an, das er bereits mit seiner Mutter führte und das zuletzt schließen musste, „Natürlich hängt da das Herz daran, so ehrlich muss ich sein. Dazu stehe ich.“