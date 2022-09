VW ID.Buzz: Der Beginn seiner eigenen Legende

Volkswagen beschwört die Geister der Vergangenheit, um in eine große Zukunft zu fahren. Und das mit dem größten Auto, das auf dem Modularen Elektro-Baukasten MEB aufbaut: dem VW ID.Buzz. Der Ur-ur-ur…ahn des legendären VW-Bus T1 setzt auf viel Platz, viel Kult und sowie einen mittlerweile bewährten, aber verbesserten Elektroantrieb. Er bespielt in der Elektrowelt, was bei Verbrennern und Hybriden die VWs T7 und T6.1 beherrschen.