Nach Dürre kommen jetzt Rufe nach Wassersteuer

„Kein Selbstbedienungsladen“

„Die aktuelle Dürre führt uns allen drastisch vor Augen, wovor Fachleute seit Langem warnen: Wir haben in Österreich immer öfter zu wenig Wasser und unsere Wasserversorgung kommt vermehrt an ihre Grenzen“, warnt Greenpeace-Wasserexperte Sebastian Theissing-Matei. Seine Forderung ist klar: „Unser Grundwasser darf nicht länger ein Selbstbedienungsladen für die österreichische Industrie sein.“ Wer mit der gemeinsamen Ressource Gewinne mache, müsse sich auch stärker an den Kosten für das Trinkwassernetz beteiligen.