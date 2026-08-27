Bub (10) nach Hundeattacke aus Spital entlassen

Wo der Hund jetzt untergebracht ist, weiß Nöhrer er nicht – dem Vernehmen nach wohl in einem Tierheim. Die Polizei führt Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch. „Bezüglich der Hundehaltung gab es keine Anzeigen“, berichtet Birgit Plank, Leiterin des zuständigen Veterinärreferats.