Austria gegen Sporting Braga ab 20.30 Uhr LIVE

LASK als Vorbild

Die „Veilchen“ hatten im Hinspiel beim Europa-League-Halbfinalisten der Vorsaison durchaus mitgespielt, waren allerdings glücklos geblieben. Dieses will man nun vor den Heimfans im Franz-Horr-Stadion erzwingen. Vorbild soll der LASK sein, der am Dienstag nach furioser Aufholjagd gegen Celtic Glasgow als 5:1-Sieger vom Platz ging und nun Champions League spielt. „Sie haben gezeigt, dass im Fußball vieles möglich ist, was man sich gar nicht vorstellen kann. Natürlich kann das für uns eine Inspiration und Motivation sein“, sagte Helm, der den Linzern gratulierte. „Es zeigt, wenn man kontinuierlich und konsequent einen Weg beschreitet und auch in allen Belangen viel investiert, dann ist so etwas möglich.“