Mehrheit gegen KI-Verbot an Schulen

Chancengleichheit und Berufsvorbereitung als Schwachpunkte

Dennoch zeigte die Studie auch wahrgenommene Schwachpunkte im Bildungssystem auf: Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) befand, dass Bildung nicht dazu beitrage, soziale Ungleichheiten zu verringern. Damit liegt Österreich deutlich hinter dem internationalen Durchschnitt von 49 Prozent Zustimmung. Auch bei der Frage, ob junge Menschen durch die Schule ausreichend auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden, fällt das Urteil verhalten aus. Lediglich ein Drittel (33 Prozent) hält den Lehrplan für ausreichend zukunftsorientiert. International liegt die Zustimmung hier bei 44 Prozent. Etwas mehr der Befragten (49 Prozent) sehen hier Defizite in Österreich.