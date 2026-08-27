Wenn man für einen Menschen die ganze Welt ist

Die Stammzellspende ist ein sicheres, etabliertes Verfahren. Der Körper regeneriert die Stammzellen nach einer Spende innerhalb von zwei bis vier Wochen vollständig. Und es gibt eine medizinische Überwachung vor, während und nach der Spende.

Vier Kliniken in Wien, Graz, München und Ulm übernehmen die medizinische Betreuung der Stammzellspender. Die komplette Betreuung bis zur Entnahme läuft über „Geben für Leben“. Auch sämtliche Kosten, die für den Spender samt Begleitperson anfallen, werden vom Verein übernommen. Erst die Stammzellentnahme wird durch die Klinik durchgeführt.