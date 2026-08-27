Tiroler nach Horror-Crash mit Freunden vor Gericht

Kein Führerschein und betrunken

Der Lenker hatte keinen Führerschein und laut Anklage ging man bei einem ersten Prozess im Mai davon aus, dass der Halswirbelbruch, multiple Prellungen und die Blutansammlung zwischen Kopfschwarte und Schädelknochen eine schwere Verletzung sei – allein verursacht durch den Crash.