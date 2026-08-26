Italien führt Handy-Verbot für Fußgänger ein

Strafen drohen auch in anderen Regionen

In anderen Regionen gelten bereits ähnliche Regelungen: In Honolulu auf Hawaii ist es ebenfalls untersagt, beim Überqueren von Straßen auf den Handybildschirm zu schauen. Bei wiederholten Verstößen sind kanpp 100 US-Dollar fällig. In Litauen sieht die Straßenverkehrsordnung vor, dass sich Fußgängern vor oder während dem Betreten einer Straße alle Handlungen vermeiden müssen, die sie vom Verkehr ablenken können. Sie müssen sich stets vergewissern, dass sie sicher weitergehen können. Als Ablenkung wird die Handynutzung dabei konkret angeführt.