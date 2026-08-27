Rapid: Vom Mythos bleibt nur die Erinnerung

Ob ÖFB-Sportchef Peter Schöttel, Rene Wagner, Jimmy Hoffer, Christian Keglevits, Ümit Korkmaz, Steffen Hofmann, Michi Hatz oder der letzte Meistertrainer Peter Pacult, also grün-weiße Helden mehrerer Epochen – sie alle „liefen“ gestern gemeinsam auf den grünen Rasen. Und das sogar im Rapid-Trikot. Doch es war kein Legenden-Match, sie trugen und präsentierte den neuen, dritten (Ausweich)-Zwirn der Hütteldorfer. Der im Stil des „St. Hanappi“ gehalten ist, weil sich die Eröffnung des Weststadions 2027 zum 50. Mal jährt. Viel Geschichte.