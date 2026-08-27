„Ostliga-Dauergast“ und der maximale Erfolg

Die SV Oberwart brilliert mit einer neuen Philosophie in der Ostliga. Junge Spieler machen Spaß und spielen sich ins Rampenlicht. Sportboss klärt die Aufstiegsfrage beim südburgenländischen Klub!
Vier Partien, neun Punkte. Man fühlt sich im Landessüden sichtlich wohl in der „neuen“ Rolle. Weg vom Aufstiegsmitfavoriten, hin zum soliden Ostligisten, der ohne Druck aufspielen kann. Das war in der Vergangenheit bekanntlich nicht immer so...
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