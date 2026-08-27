Europa, adé! Jetzt setzt Rapid den Rotstift an

Hoff Thorup klagte, seine Truppe hätte die Partie schon vor dem Elferschießen für sich entscheiden müssen. Dass dies nicht gelang, sei an schlechtem Verhalten in Schlüsselmomenten gelegen. Der 37-Jährige wechselte bis zur 102. Minute nur zwei Mal, der formstarke Moulaye Haidara kam erst in der 111. Minute und bereitete wenig später das 2:2 vor, ehe er so wie der ebenfalls eingetauschte Marco Tilio vom Punkt scheiterte. Er habe aufgrund der Roten Karte für die Hearts in der 76. Minute mit weiteren Wechseln zuwarten wollen, um zu sehen, wie sich die Partie entwickle, lautete Hoff Thorups Begründung.