Schulweg wird von Jahr zu Jahr immer gefährlicher

Höheres Risiko für Buben

Zuletzt waren diese Werte im Jahr 2018 (93 Unfälle, 100 Verletzte) höher. Nach dem Corona-bedingten „Durchhänger“ 2020 mit 37 Unfällen und 42 Opfern, kletterten die Zahlen in der Folge Jahr für Jahr nach oben. Und leider zogen die Zahlen der Verletzten mit, das belegen die entsprechenden Daten der Statistik Austria. Diese zeigen auch, dass bei Buben das Unfallrisiko wesentlich höher ist: Im Vorjahr waren 63 Prozent der im Straßenverkehr verletzten Schulkinder männlich.