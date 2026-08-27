Schulweg wird von Jahr zu Jahr immer gefährlicher

Die Zahl der Unfälle auf dem Schulweg steigt in Niederösterreich seit Jahren an. Und auch die Zahl der verletzten Schülerinnen und Schüler. Wie man gerade jetzt kurz vor Schulbeginn die Kinder auf Gefahren im Straßenverkehr vorbereiten kann.
Ab 7. September wird sich das morgendliche Bild auf den heimischen Straßen wesentlich ändern – mit Schulbeginn machen sich wieder täglich tausende Kinder auf den Weg zum Unterricht. Und sie sind damit den Gefahren des Straßenverkehrs unmittelbar ausgesetzt.
91 Kinder verletzt
Das schlägt sich auch in der Unfallstatistik nieder. In jüngster Vergangenheit wieder besonders negativ. Denn die Zahl der Schulwegunfälle ist in den letzten fünf Jahren kontinuierlich angestiegen. Im vergangenen Jahr wurden bei 85 Verkehrsunfällen auf dem Weg zur oder von der Schule 91 Kinder im weiten Land verletzt – 74 Betroffene erlitten leichte, 17 schwere Blessuren. Todesopfer gab es zum Glück keine.
Höheres Risiko für Buben
Zuletzt waren diese Werte im Jahr 2018 (93 Unfälle, 100 Verletzte) höher. Nach dem Corona-bedingten „Durchhänger“ 2020 mit 37 Unfällen und 42 Opfern, kletterten die Zahlen in der Folge Jahr für Jahr nach oben. Und leider zogen die Zahlen der Verletzten mit, das belegen die entsprechenden Daten der Statistik Austria. Diese zeigen auch, dass bei Buben das Unfallrisiko wesentlich höher ist: Im Vorjahr waren 63 Prozent der im Straßenverkehr verletzten Schulkinder männlich.
Sicherste Route suchen
Mädchen und Buben sollten rechtzeitig auf drohende Gefahren vorbereitet werden. Fachleute raten dazu, vor allem mit Schulanfängern den Weg zur Schule jetzt öfter zu üben. Und es sollte nicht die kürzeste Route gewählt werden, sondern die sicherste: „Das ist jene, auf der weniger Autos fahren und weniger Straßen zu queren sind“, sagt Klara Maria Schenk vom VCÖ.
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