„Die Vikings zeigen, wie man es richtig macht“

Die Regular Season der Premieren-Saison der American Football League Europe ist Geschichte. Bevor am Wochenende die Seminfinali steigen, zieht Liga-Geschäftsführer Moritz Heisler in der „Krone“ Bilanz.
Wenn die Vienna Vikings am Samstag im Halbfinale der American Football League Europa (AFLE) die London Warriors empfangen, wird auch Moritz Heisler wieder im Sportclub-Stadion sein. Der Geschäftsführer der AFLE lässt sich das erste Semifinale der 2026 neu gestarteten Liga natürlich nicht entgehen.
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